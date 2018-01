Les primes pour les voitures électriques ne séduisent pas

Saint-Trond forme des jeunes à l’arbitrage en football

Le club de football de Saint-Trond (STVV) vient de lancer une "Referee Academy". Il s’agit d’une formation gratuite à la pratique de l’arbitrage destinée aux jeunes garçons et filles de 12 à 18 ans. Ce projet est le fruit de la collaboration entre le STVV, l’ancien arbitre Serge Gumienny et l’association d’arbitres de la région. Il vise à offrir le plus tôt possible aux jeunes footballeurs un accès à la fonction d’arbitre.

