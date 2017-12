Un bateau habité en feu dans le Kattendijkdok

Les enfants chantent plus tôt pour le Nouvel An

Chanter de porte à porte pour souhaiter la Bonne année : c’est une tradition perpétuée en Flandre, et notamment en Campines anversoises et dans le Hageland, le dernier jour de l’an. Mais dans de nombreuses communes, les enfants sont déjà passés ce samedi 30 décembre - parce que le 31 décembre est un dimanche -, et ont reçu des poignées de friandises. Reportage à Werchter, en Brabant flamand.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

