Bart De Wever plaide pour des policiers volontaires

Mohamed El Bachiri jette un regard d’espoir sur 2017

Mohamed El Bachiri était invité jeudi soir dans l’émission "De afspraak" de la VRT, présentée par Bart Schols. Le jeune Belge d’origine marocaine, père de 3 enfants, a perdu son épouse Loubna Lafquiri dans l’attentat de la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016. Il est l’auteur du livre "Un jihad de l’amour" - hommage rendu à son épouse et aux victimes des attentats - qui propose un message d’amour, de tolérance et d’ouverture aux autres religions et cultures. Un message qui ne s'adresse pas seulement aux jeunes musulmans.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Mohamed El Bachiri jette un regard d’espoir sur 2017

Mohamed El Bachiri était invité jeudi soir dans l’émission "De afspraak" de la VRT, présentée par Bart Schols. Le jeune Belge d’origine marocaine, père de 3 enfants, a perdu son épouse Loubna Lafquiri dans l’attentat de la station de métro Maelbeek le 22 mars 2016. Il est l’auteur du livre "Un jihad de l’amour" - hommage rendu à son épouse et aux victimes des attentats - qui propose un message d’amour, de tolérance et d’ouverture aux autres religions et cultures. Un message qui ne s'adresse pas seulement aux jeunes musulmans.