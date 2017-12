La boxe, un atout pour trouver un emploi

Trouver un job grâce au sport c’est le pari qu'a lancé le ministre flamand de l’Emploi et des Sports Philippe Muyters (N-VA). Le sport donne confiance en soi, exige persévérance et ponctualité: toutes les qualités requises pour trouver et conserver du travail. Des ateliers de boxe ou d'autres sports seront proposés à 3.000 jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

La boxe, un atout pour trouver un emploi

Trouver un job grâce au sport c’est le pari qu'a lancé le ministre flamand de l’Emploi et des Sports Philippe Muyters (N-VA). Le sport donne confiance en soi, exige persévérance et ponctualité: toutes les qualités requises pour trouver et conserver du travail. Des ateliers de boxe ou d'autres sports seront proposés à 3.000 jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés.