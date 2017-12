Le comité ministériel restreint a bouclé l’accord fiscal de l’été

La plus grande gestion unifiée de bibliothèques au monde

La Flandre disposera dès 2021 d’un système numérique unifié pour l’ensemble de ses 313 bibliothèques et 610 filiales. Elle possèdera alors la plus grande plateforme de gestion centrale de bibliothèques au monde. Actuellement, chaque bibliothèque possède son propre système, local ou provincial. L’unification rendra plus aisés l’emprunt de livres et l’enregistrement de nouveaux lecteurs.

