Diesel rouge : deux fois plus de personnes verbalisées

Une centrale géothermique va voir le jour en Campine

La plus grande centrale géothermique du pays qui extrait de l’eau chaude du sous-sol et distribue la chaleur produite à des logements verra le jour prochainement dans la région de Dessel et de Mol dans le Limbourg. Mais pour placer toutes ces nouvelles canalisations il faudra ouvrir des voiries et le maître d’œuvre du projet Geert De Meyer demande la compréhension des habitants.

