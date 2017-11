Un journaliste de la VRT chahuté en plein direct

Darcis : "Pas eu d’occasions vendredi ni dimanche"

A l’issue de sa défaite dimanche soir contre le Français Lucas Pouille, dans l’ultime match de la finale de la Coupe Davis de tennis qui opposait cet automne la France à la Belgique, Steve Darcis était terriblement déçu de n’être parvenu à remporter aucun de ses deux matchs en simple. Au cours du premier, il avait cédé la victoire à Jo-Wilfried Tsonga vendredi. "J’ai joué deux joueurs qui ont été plus forts que moi et je n’ai pas trouvé de solutions. C’est triste. Je m’étais préparé comme un dingue. On a tous fait tout ce qui était possible pour cette finale".

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Darcis : "Pas eu d’occasions vendredi ni dimanche"

A l’issue de sa défaite dimanche soir contre le Français Lucas Pouille, dans l’ultime match de la finale de la Coupe Davis de tennis qui opposait cet automne la France à la Belgique, Steve Darcis était terriblement déçu de n’être parvenu à remporter aucun de ses deux matchs en simple. Au cours du premier, il avait cédé la victoire à Jo-Wilfried Tsonga vendredi. "J’ai joué deux joueurs qui ont été plus forts que moi et je n’ai pas trouvé de solutions. C’est triste. Je m’étais préparé comme un dingue. On a tous fait tout ce qui était possible pour cette finale".