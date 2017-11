Quoi de neuf en Flandre ?

Un premier suspect arrêté après les émeutes à Bruxelles

Un suspect âgé de 34 ans a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé de vol avec effraction et de destruction de construction, dans le cadre de l'enquête concernant les émeutes qui ont éclaté le 11 novembre dernier à la suite de la qualification de l'équipe du Maroc à la prochaine Coupe du monde de football. Selon le parquet, l'homme aurait participé au pillage d'au moins un magasin et a été identifié sur base d'images de vidéosurveillance.

