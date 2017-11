"Les Catalans n'accepteront pas ce coup d'Etat"

Philippe et Mathilde initiés au cricket à Mumbai

Le roi et la reine , en voyage d’Etat en Inde, se sont prêtés ce vendredi au parc de loisirs Oval Maidan de Mumbai à une initiation au cricket avec des enfants, avant d'échanger quelques balles entre eux. L'activité était soutenue par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), qui veut promouvoir l'importance du sport dans le développement des plus jeunes. Le Roi Philippe, Didier Reynders, Rudy Demotte et Rudi Vervoort se sont ensuite rendus à l'hôtel Taj Mahal Palace, cible de l'une des attaques terroristes ayant touché la ville en novembre 2008, pour une commémoration.

