A la recherche de diamants canadiens destinés à Anvers

La 81e Foire du livre a ouvert ses portes à Antwerp Expo

Le ministre de la Culture Sven Gatz, l’échevine anversoise de la Culture Caroline Bastiaens et l’organisateur Boek.be ont ouvert la 81e édition de la Boekenbeurs. La Foire anversoise du Livre se centre cette année sur la relation entre le livre et l’image - comme les romans portés à l’écran, la BD, les romans graphiques et livres illustrés. Elle attend 150.000 visiteurs et sera ouverte du 29 octobre au 5 novembre, puis du 9 au 12 novembre.

