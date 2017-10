Cartes SIM spéciales pour 6.000 acteurs de la sécurité

Employeurs et chômeurs de plus de 55 ans se rencontrent

Les personnes de plus de 55 ans qui perdent leur emploi ont rarement la possibilité de postuler et se présenter pour mettre en valeur leurs connaissances et talents. Un groupe de demandeurs d’emploi de plus de 55 ans organise donc dans toutes les provinces de Flandre une bourse à l’emploi qui donne aux employeurs et chômeurs plus âgés l’opportunité de se rencontrer. Avec le soutien financier de service flamand à l’emploi VDAB. Ce jeudi, la rencontre avait lieu à Malines.

