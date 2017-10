SP.A et Groen s’allient pour défier Bart De Wever à Anvers

Facebook retire le trailer de Paster à cause de seins nus

Moins de 24 heures après que le trailer du film "Patser" ait été placé sur Facebook, le réseau social l’a retiré parce qu’on y voyait des images de femmes nues. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah préparent une version censurée du clip. Ce nouveau long-métrage suit le parcours de quatre jeunes dans le quartier du Kiel à Anvers, prêts à tout pour devenir des légendes du grand banditisme. Selon les deux réalisateurs, "Patser" est plus ou moins basé sur une histoire à peu près vraie et sera un mélange entre "Les Barons", "Les Affranchis" et "La Haine."

VRT yt

Facebook retire le trailer de Paster à cause de seins nus

Moins de 24 heures après que le trailer du film "Patser" ait été placé sur Facebook, le réseau social l’a retiré parce qu’on y voyait des images de femmes nues. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah préparent une version censurée du clip. Ce nouveau long-métrage suit le parcours de quatre jeunes dans le quartier du Kiel à Anvers, prêts à tout pour devenir des légendes du grand banditisme. Selon les deux réalisateurs, "Patser" est plus ou moins basé sur une histoire à peu près vraie et sera un mélange entre "Les Barons", "Les Affranchis" et "La Haine."