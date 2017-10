Campagne flamande : le GSM au volant met la vie en danger

L'équipe belge gagne une place au World Solar Challenge

Les Belges faisaient partie des favoris au départ du World Solar Challenge une course de voitures roulant à l’énergie solaire. Mais la voiture belge a connu une panne hier. Le deuxième jour les étudiants ingénieurs de la KU Leuven ont pu grignoter une place. Le retard sur les premiers et toutefois de plus de 57 minutes. Ce sont les Néerlandais qui ont le plus de chance de remporter l’épreuve pour le moment. L’équipe Nuon solar est arrivée la première à Barrow Creek avec 3 minutes d’avance sur les Japonais.

