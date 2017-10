Des travailleurs du Samusocial contre le retour de Peraïta

A Assebroek, 6 arbres divisent des voisins de longue date

A Assebroek, une commune rattachée à Bruges, des voisins de la Vondelstraat se disputent depuis des années à propos de six arbres. En 2013, le juge a stipulé que les arbres se trouvant dans le jardin d’un des voisins devaient être abattus. Une astreinte de 1.000 euros y était ajoutée pour chaque jour où le propriétaire tardait à faire couper les arbres. Il a attendu 2 ans avant de s’exécuter et doit maintenant payer plus de 800.000 euros. Ses voisins veulent qu’il vende sa maison pour payer ses dettes.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

A Assebroek, 6 arbres divisent des voisins de longue date

A Assebroek, une commune rattachée à Bruges, des voisins de la Vondelstraat se disputent depuis des années à propos de six arbres. En 2013, le juge a stipulé que les arbres se trouvant dans le jardin d’un des voisins devaient être abattus. Une astreinte de 1.000 euros y était ajoutée pour chaque jour où le propriétaire tardait à faire couper les arbres. Il a attendu 2 ans avant de s’exécuter et doit maintenant payer plus de 800.000 euros. Ses voisins veulent qu’il vende sa maison pour payer ses dettes.