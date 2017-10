Un nouveau frelon asiatique signalé en Flandre

Parents divorcés: disparité dans les pensions alimentaires

C’est le flou dans les montants à allouer aux pensions alimentaires entre parents divorcés. Selon les régions, les versements pour deux enfants varient entre 33 et 500 euros en Wallonie, et 38 et 600 euros en Flandre. En cause, divers accords passés par les ex-conjoints, mais aussi des méthodes de calculs divergentes. Des chercheurs de l’Université d’Anvers ont passé en revue les déclarations d’impôts de près de 2.500 couples divorcés.

