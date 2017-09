Le nombre d'accidents avec délits de fuite reste élevé

20% des sites internet des communes pas assez sécurisés

L’Association des villes et communes de Flandre est inquiète. La VRT rapportait mercredi que 20% des sites internet des communes en Flandre, utilisés comme guichet numérique, n’utilisent pas une connexion sécurisée. Les habitants qui demandent des documents et services via le guichet numérique exposent ainsi leurs données aux pirates.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

20% des sites internet des communes pas assez sécurisés

L’Association des villes et communes de Flandre est inquiète. La VRT rapportait mercredi que 20% des sites internet des communes en Flandre, utilisés comme guichet numérique, n’utilisent pas une connexion sécurisée. Les habitants qui demandent des documents et services via le guichet numérique exposent ainsi leurs données aux pirates.