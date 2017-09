Le Lac des cygnes interprété à la gare centrale d’Anvers

La pyramide alimentaire se retrouve la tête en bas

La pyramide alimentaire, que les autorités flamandes ont présentée pendant 20 ans comme modèle d’une alimentation saine, a été redéfinie. L’Institut flamand pour une vie saine propose de la retourner, pour promouvoir davantage une alimentation d’origine végétale, contenant des légumes et fruits, des céréales complètes, des légumineuses et des noix. La viande et le beurre sont au bas de la pyramide, comme devant être consommés en moindre quantité. La charcuterie, tout comme les biscuits, bonbons et chips, sont déconseillés.

