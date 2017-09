Greenpeace a enterré le moteur diesel

Peu avant 9h30 ce dimanche matin, toutes les voies d’accès vers les 19 communes de Bruxelles ont été fermée aux véhicules à moteur. C'est déjà la 17ème édition du dimanche sans voiture, le vélo est roi et toutes les grandes artères de la capitale sont accessibles aux cyclistes et aux piétons. Tous les cyclistes estiment qu'il fait beaucoup plus calme et que l'air est plus respirable. Greenpeace avait profité de cette journée sans voiture pour enterrer symboliquement le moteur diesel.

