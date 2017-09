Condamné pour extension illégale d'un terrain de chasse

Barry Callebaut lance "Ruby", le chocolat rose

Du neuf dans le monde des chocolatiers ! Quatre-vingts ans après la création du chocolat blanc, une 4e sorte de chocolat viendra rejoindre aussi le noir et celui au lait, grâce au chocolatier franco-belge Callebaut. Dans son usine à Wieze (Flandre orientale) et en France, il développe du chocolat rose, qu’il présentait mardi à Shanghai. La nouveauté, issue des fèves de cacao Ruby et baptisée du même nom, a un goût intense et une couleur naturelle rosée.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

