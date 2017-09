Nafissatou Thiam a fêté sa saison avec son public

Russia, here we come!

A la suite de la victoire, dimanche à Athènes, des Diables rouges face à la Grèce par 2 à 1, et de leur qualification pour la Coupe du monde de football en 2018 en Russie, cette vidéo humoristique a été réalisée par la chaîne sportive de la VRT, Sporza. On y distingue divers joueurs de l’équipe nationale belge, et leur entraineur, dansant de joie.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Russia, here we come!

A la suite de la victoire, dimanche à Athènes, des Diables rouges face à la Grèce par 2 à 1, et de leur qualification pour la Coupe du monde de football en 2018 en Russie, cette vidéo humoristique a été réalisée par la chaîne sportive de la VRT, Sporza. On y distingue divers joueurs de l’équipe nationale belge, et leur entraineur, dansant de joie.