La ville de Gand joue à "Un, deux, trois piano"

Le cortège de l’Arbre d’Or traverse Bruges

Créé en 1958, le Cortège de l’Arbre d’Or défile tous les 5 ans à travers Bruges, pour illustrer l’histoire de Flandre et évoquer la fête légendaire de l’Arbre d’Or, un somptueux banquet qui eut lieu à Bruges en 1468 à l’occasion du mariage de Charles le Téméraire et Marguerite d’York. La 13e édition avait lieu ce week-end, mettant en scène des géants, chars et animaux, ainsi que 1.700 figurants en tenues d’apparat.

