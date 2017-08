Un nombre croissant de Flamands étudient à l’étranger

Le programme Erasmus, destiné aux étudiants et enseignants qui veulent partir à l’étranger dans le cadre d’un échange entre universités, grandes écoles européennes et établissements à travers le monde, fête ses 30 ans d’existence. Et gagne en popularité. Au cours de l’année académique passée, plus de 5.600 jeunes Flamands sont partis étudier à l’étranger. Un nouveau record.

