"Flowertime" sur la Grand Place de Bruxelles

Maene innove avec un nouveau piano à cordes parallèles

Le facteur belge de pianos Chris Maene construit depuis 2015 dans son atelier à Ruiselede (Flandre occidentale) un nouveau type d’instrument, innovant. Un piano à cordes parallèles. Ce projet unique, entamé pour le pianiste et chef d’orchestre Daniel Barenboim, a soulevé l’enthousiasme international et Maene projette donc d’en construire 30 exemplaires par an. Le nouveau piano à queue allie tradition et modernité. Il reprend le piano pour lequel Beethoven et Mozart ont composé, en y ajoutant les techniques du 21e siècle.

