La Panne touchée par des inondations

Nouveaux panneaux kilométriques sur les autoroutes de Flandre

Les petits panneaux qui, sur les autoroutes, indiquent l’endroit précis où l’on se trouve sont en train d’être remplacés en Flandre. Le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts, estime que c’est nécessaire et investit dans l’installation de près de 20.000 nouveaux panneaux comportant une information plus claire et plus complète.

