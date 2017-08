La Flandre surveille un nouveau centre de migrants à Bailleul

"Portez plainte lors du piratage de webcams ou caméras"

De plus en plus de ménages, magasins et entreprises belges sont victimes de piratage informatique via leurs webcams et caméras de surveillance, dont les images sont diffusées sur internet au vu de tous, a constaté la VRT lors d’un reportage. Le Secrétaire d’Etat en charge de la Protection de la vie privée, Philippe De Backer, invite les victimes à porter plainte auprès de la Commission vie privée et de la Federal Computer Crime Unit de la police fédérale.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Portez plainte lors du piratage de webcams ou caméras"

De plus en plus de ménages, magasins et entreprises belges sont victimes de piratage informatique via leurs webcams et caméras de surveillance, dont les images sont diffusées sur internet au vu de tous, a constaté la VRT lors d’un reportage. Le Secrétaire d’Etat en charge de la Protection de la vie privée, Philippe De Backer, invite les victimes à porter plainte auprès de la Commission vie privée et de la Federal Computer Crime Unit de la police fédérale.