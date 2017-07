Passchendaele, la plus lourde bataille en Belgique

Ypres a revécu l’horreur de la bataille de Passchendaele

La soirée de commémoration du centenaire de la sanglante Troisième bataille d’Ypres (31 juillet- 6 novembre 1917) a pris fin dimanche avec un spectacle orchestré par la télévision britannique BBC sur la Grand-Place d’Ypres, la halle aux draps lui servant d’écran de projection d’images historiques et de témoignages d’anciens combattants. Le poème "In Flanders Fields" de John Mc Crae y a été récité par l’actrice Helen Mirren, des extraits de lettres et écrits de soldats au front ont été lus. Les 8.000 spectateurs à Ypres, dont les souverains belges et les duc et duchesse de Cambridge, et les téléspectateurs ont ainsi pu revivre l’horreur de la boue et des morts du Westhoek. (En anglais)

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Ypres a revécu l’horreur de la bataille de Passchendaele

La soirée de commémoration du centenaire de la sanglante Troisième bataille d’Ypres (31 juillet- 6 novembre 1917) a pris fin dimanche avec un spectacle orchestré par la télévision britannique BBC sur la Grand-Place d’Ypres, la halle aux draps lui servant d’écran de projection d’images historiques et de témoignages d’anciens combattants. Le poème "In Flanders Fields" de John Mc Crae y a été récité par l’actrice Helen Mirren, des extraits de lettres et écrits de soldats au front ont été lus. Les 8.000 spectateurs à Ypres, dont les souverains belges et les duc et duchesse de Cambridge, et les téléspectateurs ont ainsi pu revivre l’horreur de la boue et des morts du Westhoek. (En anglais)