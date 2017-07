Trois festivaliers refusés peuvent aller à Tomorrowland

Les crevettes grises n’ont jamais été aussi chères

Le prix des crevettes grises a atteint un sommet jamais égalé jusqu’ici. En l’espace de quelques années, les prix aux criées de poissons ont plus que doublé. Et cela se ressent dans les magasins, où les amateurs de crevettes achètent moins souvent et en plus petites quantités.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Les crevettes grises n’ont jamais été aussi chères

Le prix des crevettes grises a atteint un sommet jamais égalé jusqu’ici. En l’espace de quelques années, les prix aux criées de poissons ont plus que doublé. Et cela se ressent dans les magasins, où les amateurs de crevettes achètent moins souvent et en plus petites quantités.