Solution en vue pour l’incendie des marnières de Kanne

Feux de forêt : des touristes belges évacués en France

Les incendies qui ravagent depuis lundi la Corse et les massifs du sud-est de la France ont détruit déjà plus de 7.000 hectares. Dans la très touristique zone de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, le feu était "en train de passer sous contrôle" mercredi en fin de journée, mais il restait 3 foyers d’incendie. Quelque 12.000 personnes et touristes ont été évacués, dont des Belges en vacances dans la région. Certains se sont réfugiés sur la plage, d’autres chez des habitants français.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Feux de forêt : des touristes belges évacués en France

Les incendies qui ravagent depuis lundi la Corse et les massifs du sud-est de la France ont détruit déjà plus de 7.000 hectares. Dans la très touristique zone de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, le feu était "en train de passer sous contrôle" mercredi en fin de journée, mais il restait 3 foyers d’incendie. Quelque 12.000 personnes et touristes ont été évacués, dont des Belges en vacances dans la région. Certains se sont réfugiés sur la plage, d’autres chez des habitants français.