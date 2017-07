"Le soldat de boue" rappelle la Bataille de Passchendaele

La bataille de Passchendaele eut lieu du 31 juillet au 6 novembre 1917 en Flandre occidentale. Pour commémorer le centenaire de cette bataille qui fit 475.000 victimes, Toerisme Vlaanderen a installé ce mardi à Trafalgar Square, à Londres, la statue "The Mud Soldier", conçue par Damian van der Velden. Elle doit inciter les Britanniques à assister aux commémorations qui auront lieu les 30 et 31 juillet à Ypres. Réalisée avec du sable et de la boue des "Flanders Fields", la statue est arrosée d’eau et disparaîtra donc en quelques jours.

