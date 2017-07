Fini le GSM au volant!

Visite royale au festival Tomorrowland

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont profité de la Fête nationale et de l’ouverture du festival de musique électronique de réputation mondiale pour rendre une visite, vendredi vers 19h30, à Tomorrowland, à Boom en province anversoise. Les souverains y ont visité le centre de presse, ainsi que la centrale des secours. Ils ont aussi rencontré le producteur belge de drum and bass Netsky et les DJ Charlotte de Witte et Lost Frequencies. Cette année, 200.000 visiteurs par week-end sont attendus à Boom dans le cadre du festival.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

