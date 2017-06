Un suspect du meurtre de Sofie Muylle interpellé en Roumanie

Projet-pilote pour commerçants à Anvers et au Limbourg

Les bourgmestres souhaitent connaître le passé de personnes qui veulent ouvrir un commerce dans leur ville ou commune. Cela leur permettra d’améliorer la lutte contre certaines formes de criminalité. Les bourgmestres veulent obtenir plus vite des informations de la police et la justice. L’Union des villes et communes de Flandre va tester cette approche dans les provinces d’Anvers et du Limbourg, avec le ministère de l’Intérieur.

