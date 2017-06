"L'homme a crié Allah Akbar et il y a eu une explosion"

Près d'un tiers des nettoyeuses ont subi des violences sexuelles au travail

Le syndicat chrétien organisait un action de sensibilisation à l’occasion de la journée du nettoyage. Plus de 200.000 travailleuses et travailleurs gagnent leur vie en nettoyant. Il s'agit d'un métier isolé car le lieu de travail est souvent la propriété privée du client et les nettoyeuses y travaillent généralement seules, sans collègue. Ces caractéristiques du métier rendent les nettoyeuses plus vulnérables à la violence sexuelle, a expliqué Pia Stalpaert de l'ACV.

