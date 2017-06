Lutgen : "Le PS a mis de côté son idéal social"

Le président du CDH Benoît Lutgen était l’invité de Kathleen Cools dans l’émission Terzake, lundi soir. Plus tôt dans la journée il avait appelé à la constitution de coalitions sans le PS en Wallonie, à Bruxelles et en Fédération Wallonie Bruxelles. Le PS a accusé le coup avant de dénoncer une trahison et une désertion des humanistes. Guy Lutgen a réagi en estimant qu’il lui était impossible de continuer de gouverner avec le Parti socialiste, "le PS a mis de côté son idéal social" a ajouté le président du CDH.

