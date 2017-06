Une course d’escaliers dans des immeubles de logements sociaux à Anvers

Ce dimanche se déroule à Anvers, dans le quartier du Kiel, la plus grande course d’escaliers du pays. Pour sa 3ème édition le Silverrun est organisé dans les tours rouge, verte et bleue des Silvertoptorens. Les participants doivent gravir ou descendre le plus rapidement possible les 320 marches de chaque tour. Les organisateurs, neuf étudiants de hautes écoles, souhaitent attirer l'attention d'une manière positive sur les logements sociaux et ainsi augmenter la cohésion sociale dans ce quartier.