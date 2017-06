Van Besien formateur d’une large liste électorale à Anvers

Anvers accueille le porte-conteneurs Madrid Maersk

Dans le Deurganckdok est amarré le plus grand porte-conteneurs que le port anversois ait jamais accueilli. C’est le premier navire d’une capacité de plus de 20.000 équivalents vingt pieds que la métropole ait jamais vu. Le Madrid Maersk mesure 400 mètres de long, près de 59 mètres de large et transporte plus de 20.000 conteneurs. Il a quitté la Chine fin avril, et restera dans la métropole encore jusqu’à dimanche.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Anvers accueille le porte-conteneurs Madrid Maersk

Dans le Deurganckdok est amarré le plus grand porte-conteneurs que le port anversois ait jamais accueilli. C’est le premier navire d’une capacité de plus de 20.000 équivalents vingt pieds que la métropole ait jamais vu. Le Madrid Maersk mesure 400 mètres de long, près de 59 mètres de large et transporte plus de 20.000 conteneurs. Il a quitté la Chine fin avril, et restera dans la métropole encore jusqu’à dimanche.