Le centenaire de la Bataille des Mines comme si vous y étiez

Van Besien formateur d’une large liste électorale à Anvers

A Anvers, le parti écologiste Groen et le parti socialiste SP.A vont dialoguer avec "toutes les forces progressistes" de la ville, en vue de la formation d’une alliance pour les élections communales de 2018. Le chef de groupe écologiste à Anvers, Wouter Van Besien, a été chargé par son parti du rôle de formateur. Des représentants des deux partis vont s’entretenir ces prochains mois avec des citoyens, groupes d’action et entrepreneurs qui veulent une autre politique dans la métropole. D’ici octobre - un an avant les élections -, il devrait être clair si les deux partis constitueront une seule liste électorale.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Van Besien formateur d’une large liste électorale à Anvers

A Anvers, le parti écologiste Groen et le parti socialiste SP.A vont dialoguer avec "toutes les forces progressistes" de la ville, en vue de la formation d’une alliance pour les élections communales de 2018. Le chef de groupe écologiste à Anvers, Wouter Van Besien, a été chargé par son parti du rôle de formateur. Des représentants des deux partis vont s’entretenir ces prochains mois avec des citoyens, groupes d’action et entrepreneurs qui veulent une autre politique dans la métropole. D’ici octobre - un an avant les élections -, il devrait être clair si les deux partis constitueront une seule liste électorale.