Les vélos électriques rapides aussi sur les chemins de halage

Peu de gens le savent mais on élève des huitres à notre littoral. Une entreprise familiale ostendaise est même spécialisée dans l’ostréiculture depuis 20 ans. Ces "Ostendaises" bénéficient depuis ce mardi du label "produit local". L’Ostendaise est une huitre creuse de petite taille qui est aussi plus chère que les huitres étrangères mais qui a l’avantage d’avoir une saveur particulière. Chaque année, on récolte 20 tonnes de ces huitres à Ostende.

Les Ostendaises bénéficient du label "produit local"

