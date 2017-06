"Je ne sais pas si Stromae reviendra encore"

Contrôle surprise de camions au port de Zeebrugge

Quelque 56 inspecteurs de police ont mené lundi matin des contrôles non-annoncés sur un parking pour camions aux abords du port de Zeebrugge. Ils ont surtout contrôlé si les chauffeurs de camions respectent les temps de conduite et de repos, et ne dormaient pas à tort dans leur cabine. C’est autorisé, sauf pendant la pause obligatoire de 45 heures qu’ils doivent prendre tous les 15 jours. Beaucoup de chauffeurs d’Europe de l’est le font néanmoins parce qu’ils sont mal payés et veulent économiser sur leur indemnité journalière.

