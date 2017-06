Tian Bao fête son premier anniversaire

Le petit panda géant, né dans la nuit du 1er au 2 juin 2016 au parc animalier de Pairi Daiza (à Brugelette, dans le Hainaut), a un an. Alors qu’il ressemblait à une crevette rose à la naissance et ne pesait que 171 grammes (voir vidéo archive), "Baby P." a rapidement grandi et attrapé un beau manteau de poils noirs et blancs. Baptisé Tian Bao - qui signifie Trésor du Ciel en chinois -, après les 100 jours de vie considérés comme critiques pour son espèce, le jeune panda est devenu la coqueluche des visiteurs. Il pèse aujourd’hui 33 kilos et ne pousse plus des cris stridents (Texte et interview en néerlandais)