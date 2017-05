Découvrez le village de conteneurs Poliopolis à Edegem

Peut-on élever des moules dans les parcs à éoliennes ?

Lundi matin les première lignes de moules d’un projet pilote ont été placées au large de notre littoral dans les parcs à éoliennes. Les moules seront élevées à plus de 30 km de la côte ce qui constitue une première. Il s’agit d’un projet réalisé par l'institut flamand pour la pêche et l'agriculture (ILVO) et l'université de Gand afin de déterminer si l'élevage de moules et d’autres crustacés est possible au large de notre littoral.

