Un chantier risque de provoquer des files à Anvers

Si vous devez vous rendre dans le centre d’Anvers en voiture, vous risquez bien d’être surpris. De Leien, le principal axe de circulation qui traverse la ville sera interrompu à hauteur de l'Operaplein, à partir du 5 juin prochain. Des travaux y seront effectués durant une période d’un an et demi. Afin d’éviter la formation de files, la ville veut encourager les moyens de transport alternatifs. Des tickets de tram seront distribués gratuitement, des vélo électriques seront prêtés et un système de motos partagées sera proposé. Tous les renseignement sur le site slimnaarantwerpen.be

