Blanche est de retour de Kiev

Le plus grand drapeau pour la paix, à Ypres

A l’occasion des Fêtes de la paix, le plus grand drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel a été déroulé ce dimanche à Ypres, en Flandre occidentale. Il mesure 58 mètres sur 31 mètres, ce qui fait un total de 1.800 mètres carrés. Des centaines de personnes s’étaient réunies sur la Grand-Place d’Ypres pour cette action. Très endommagée pendant la Première Guerre mondiale, Ypres est devenu un symbole de la paix. "Nous voyons ce qui se passe au niveau international et nous constatons que la vie en société évolue. Pour beaucoup de gens, la paix est un concept difficile. En prenant des initiatives très concrètes, comme celle d’aujourd’hui, et en rassemblant les gens de manière simple, nous pouvons construire une vie en société plus chaleureuse", estime Filip Dehaegher, fonctionnaire pour la paix de la ville d’Ypres.

