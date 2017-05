Bientôt possible de déposer des cendres dans l’Escaut, à Anvers

Eurovision : Blanche offre la 4e place à la Belgique

C’est le Portugal et son chanteur Salvador Sobral qui ont remporté samedi soir la finale de la 62e édition de l’Eurovision, à Kiev en Ukraine. Avec son interprétation finale de la chanson "City Lights" (vidéo), la Bruxelloise Blanche (17 ans) a décroché la 4e place pour la Belgique, derrière la Bulgarie et la Moldavie, au terme des votes des jurys nationaux et du public. Elle offrait ainsi à la Belgique la même place que Loïc Nottet, à Vienne en 2015.

