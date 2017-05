Le prince Laurent fait des dons au "Kringwinkel" de Louvain

Oudsbergen nait de la fusion de 2 communes limbourgeoises

Dès le 1er janvier 2019, les communes limbourgeoises de Meeuwen-Gruitrode et Opglabbeek fusionneront sous le nom d’Oudsbergen. C’est ce qui a été annoncé ce mardi, au cours d’un événement réunissant des écoliers. Tous ceux qui sont âgés de plus de 12 ans pouvaient voter pour un nouveau nom pour leurs communes réunies. Ils avaient le choix entre Oudsbergen, Oudsberg, Donderslag et Broekstede. La dernière fusion de communes en Flandre remonte à 1983.

