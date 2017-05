Picqué et Vervoort rejettent le modèle prôné par la N-VA

Fraude sociale : perquisitions dans une société de transport

La police fédérale a effectué ce lundi des perquisitions à une vingtaine d’adresses en Belgique liées à l’entreprise de transport JOST, dans le cadre d’un dossier de fraude sociale. Le parquet soupçonne le groupe d’avoir esquivé des millions d’euros de contributions à la sécurité sociale, entre 2014 et 2016, en employant des chauffeurs via de fausses filiales en Europe de l’est, et d’avoir pratiqué aussi de la traite d’êtres humains. La société JOST dément ces accusations.

