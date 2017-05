La ministre Crevits portée par les élèves de Sint-Bavo

La campagne "Take me to Brussels" a été lancée à Paris

La Région de Bruxelles-Capitale lance une campagne baptisée "Take me to Brussels" (‘Emmenez-moi à Bruxelles’) pour tenter d’attirer davantage de touristes dans la capitale de l’Europe rudement touchée par les attentats du 22 mars 2016. Accompagné de Schtroumpfs comme ambassadeurs, le ministre-président bruxellois Rudy Vervoort a donné à Paris le coup d’envoi de cette campagne, qui sera aussi menée dans d’autres pays européens.

