Frans Masereel : images de résistance au Mu.ZEE à Ostende

"Le plus beau site de Belgique est à Borgloon"

C’est en tous cas l’avis des lecteurs du quotidien britannique The Guardian. Ils ont désigné l’église transparente, construite en trompe-l’œil, dans la commune limbourgeoise de Borgloon par les architectes Pieterjan Gijs et Arnout Van Vaerenbergh comme le plus bel endroit dans notre pays. Baptisé "Reading between the lines" (‘Lire entre les lignes’ en français), ce projet a été réalisé il y a 6 ans, avec 30 tonnes de palettes d’acier et 2.000 colonnes.

