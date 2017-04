Blanche s'envole aujourd'hui pour l'Eurovision

Le MUHKA a rouvert ses portes à Anvers

Le musée d'art contemporain d'Anvers – MUHKA a rouvert ce jeudi après une rénovation de deux mois. Le musée proposera désormais une collection permanente, des espaces d'expositions temporaires mais aussi une salle de lecture par laquelle pénétreront les visiteurs. L'accès à la salle de lecture est gratuit et le visiteur pourra y consulter près de 200 monographies relatives aux artistes dont les œuvres sont conservées au musée. L'accès à la collection permanente située au rez-de-chaussé et comprenant notamment des oeuvres de Panamarenko, Fabre et Tuymans sera gratuit également tandis que les expositions temporaires seront payantes.

