Le tourisme reprend lentement de la vigueur à Bruges

De plus en plus de voyageurs belges attrapent la malaria

Alors que le nombre de cas de paludisme a baissé de plus de 20% dans le monde, entre 2010 et 2015, de plus en plus de voyageurs belges contractent la malaria. C’était le cas de 327 personnes l’an dernier. Et certains ont, pour la première fois, rechuté après avoir reçu le traitement standard contre la malaria. Ce qui pose la question d'une éventuelle résistance aux médicaments, indique l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers à la veille de la Journée mondiale du paludisme.

