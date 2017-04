Les aéroports d’Anvers et Ostende ont le vent en poupe

"Cette fois je trouvais que c’était très important de voter"

Des milliers de Français installés en Belgique sont allés voter au Heysel, pour le premier tour des présidentielles. Parmi eux, Alain Attia (qui réside depuis 30 ans en Belgique), Marie-France Lacroix (depuis plus de 50 ans en Belgique) et Cyril Voisin (depuis 18 ans chez nous), qui ont estimé qu’il était particulièrement important d’aller voter cette année. "C’est tellement compliqué cette fois" les présidentielles et "avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde", précisaient-ils (VRT).

